Arrivano rassicurazioni sulle condizioni di Nicolò Barella, da parte del diretto interessato. Lasciando la Dacia Arena, infatti, il centrocampista si è fermato per alcuni selfie con i tifosi e a chi chiedeva come sta ha risposto con un confortante "Sto bene". Il giocatore, nelle immagini postate da InterHub, non sembra avere un passo claudicante. In ogni caso oggi verranno fatte ulteriori valutazioni.