Niente da fare ancora per Francesco Acerbi, che anche domenica contro la Fiorentina guarderà i suoi compagni in campo da fuori. Il difensore non ha infatti ancora smaltito il problema muscolare di circa un mese fa. La conferma arriva dal diretto interessato, che a domanda diretta da parte di un tifoso se giocasse la prossima partita ha risposto: "No, ancora no. Magari in panchina...", scuotendo il capo con un'espressione un po' delusa senza però negare ad alcuno un autografo o un selfie.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP