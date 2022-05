La Nazionale argentina ha svolto questo pomeriggio una seduta tattica nella casa dell'Athletic Bilbao, in vista della della 'finalissima' contro l'Italia, in programma il 1° giugno a Wembley. Una partita speciale tra i campioni dei rispettivi continenti per cui Lionel Scaloni ha già le idee chiare a livello di formazione: se tutto filerà liscio, secondo Tyc Sports, Lautaro Martinez sarà il terminale offensivo di un tridente completato da Lionel Messi e Angel Di Maria. In difesa, davanti a Emiliano Martinez, si compone la linea a 4 con Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña. In mezzo, largo a Rodrigo DePaul, Guido Rodríguez e Giovani Lo Celso.