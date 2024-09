Ospite speciale al pranzo tra le dirigenze di Milan e Liverpool, Giorgio Marchetti, Vice Segretario Generale della UEFA, ha parlato così ai cronisti prima di entrare nel ristorante 'Da Cracco', a Milano: "Normale che ci sia emozione, passiamo da un'era all'altra. Abbiamo grosse aspettative, penso che (il nuovo format, ndr) farà benissimo al calcio e a tutti i tifosi. Come tutti, ci sono già molte simulazioni in giro... Le proiezioni dimostrano che ci sarà un minimo scarto e grande lotta per le prime posizioni, questo farà bene al calcio", le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.