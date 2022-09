Intervistato da DAZN a poche ore dal match contro l'Inter, l'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu ha rivelato un retroscena su Romelu Lukaku, suo compagno di squadra ai tempi dell'Everton che domenica non potrà incrociare a causa dello stop per infortunio del belga: "Ci sentiamo e ci vediamo sempre dopo la partita, abbiamo un rapporto grande perché quando eravamo insieme facevamo una coppia molto forte. Io ero il suo assist-man e lui è diventato un calciatore fortissimo. Per quella connessione in campo si è creato questo rapporto fortissimo".