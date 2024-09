Giornata di appuntamenti in quel di Monza, dove da qualche minuto è partito il Gran Premio d'Italia, attrazione di migliaia di cuori azzurri. Tra i volti noti presenti nel 'Temple of Speed' ci sono diversi personaggi dello sport e del calcio: dalle vecchie stelle come Alex Del Piero a Federico Dimarco, passando per i 'cugini' rossoneri Alvaro Morata e Theo Hernandez il tennista spagnolo, fresco di titolo a Wimbledon, Carlos Alcaraz e l'italiano Matteo Berrettini.

"Nessuno vuole mancare a Monza" si legge su Sky Sport che rende nota la presenza dei sopraccitati atleti al Gp. E la presenza dell'interista Dimash viene celebrata anche da The Official Visa Cash App RB F1 Team, uno dei due team di F1 della Red Bull che su Instagram ha postato un paio di foto dell'esterno di Simone Inzaghi: "Venerdì in campo, domenica in garage".