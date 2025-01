Nonostante le parole di Marotta e Inzaghi, la telenovela di mercato su Frattesi sembra solo all'inizio, si legge su Tuttosport. Il seguito della storia arriverà nei prossimi giorni. La Roma sogna il ritorno del figliol prodigo e vuole sfruttare la volontà del ragazzo. Servono però 45 milioni di euro, tutti cash e senza contropartite. Bocciato Pellegrini che non rispecchia i desiderata societari, mentre Cristante resterebbe un'operazione in prestito, come "toppa".

La Roma ha nel frattempo sondato il terreno anche per Buchanan, seguito anche da alcuni club inglesi e spagnoli. Non percorribile, però, l'idea di un prestito o di uno scambio con Zalewski, in uscita dai giallorossi. Il canadese partirà eventualmente solo a titolo definitivo.