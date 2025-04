Riccardo Trevisani parla a Pressing della stagione dell'Inter dopo la sconfitta contro la Roma. "Come diciamo da settimane, non vedo ostacoli nel calendario del Napoli. C'era solo da capire se l'Inter, con tutte le partite che ha, potesse tenere il passo. Mi pare chiaro che non lo stia tenendo. Non ci sono grandissimi dubbi. Penso però che l'Inter farà una grande partita col Barcellona. L'ha fatta con City, con l'Arsenal, nelle due col Bayern. In Champions ho sempre visto l'Inter migliore".

"L'Inter l'anno scorso era infallibile in campionato ed è stata molto fallibile in Champions, quest'anno è molto più solida e concentrata in Coppa - prosegue Trevisani -. Non è un merito e non credo nemmeno sia una scelta, credo sia una cosa inconscia. La Roma ha giocato molto bene il primo tempo e alla pari il secondo, ha meritato di vincere. Il Milan ha meritato di vincere, il Bologna anche. Se l'Inter crolla in tutti i secondi tempi la lettura mi pare facile".

"Due settimane fa, dopo Inter-Cagliari, dissi che Bayern-Bologna-Milan-Roma-Barcellona è un quintetto che presuppone un crollo. E' impossibile, non ce la fa l'Inter e non ce la fa il Real, che non vincerà un titolo - dice ancora Trevisani -. E' inevitabile che quando poi cambi tanto per gestione o infortuni le cose non vanno bene. Io non ho visto bene Lautaro o Barella, che è quello da cui capisci come sta l'Inter. Se Barella, che nel derby è stato drammatico, non è al meglio e non lo è Lautaro, Thuram non c'è, l'età media è alta, le partite sono tante, secondo me i problemi sono abbastanza chiari".

Su Bisseck, secondo Trevisani, "c'è un rigore abbastanza evidente anche perché ci sono le trattenute in area ma non durano tre secondi e mezzo. Aggira Ndicka, è un rigore evidente più da campo che da Var. Collina avrebbe dato rigore al primo secondo. Poi la Roma ha assolutamente meritato di vincere ma non c'entra nulla. Dico di più: Ndicka è stato il migliore in campo. Però abbiamo visto rigore per step on foot, tocchettini di piede e poi non si dà rigore per una cintura".