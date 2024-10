Intervistato da Betsson.Sport a proposito della sua carriera, Francesco Totti ha rivelato qual è la cosa che, potendo tornare indietro, rifarebbe volentieri e quale invece quella che non rifarebbe più: "Tornassi indietro non rifarei il brutto gesto del calcio a Mario Balotelli, sono cose che non devono succedere. Un gesto simile è brutto soprattutto da far vedere a quei giovani che vogliono diventare calciatori. Non lo rifarei mai e gli chiedo scusa pubblicamente, nonostante lui sappia il motivo".

