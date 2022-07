Da bomber a bomber. Luca Toni punta su Romelu Lukaku e il suo ritorno all'Inter, non solo per il rafforzamento dei nerazzurri ma anche per il rilancio della Serie A. L'ex numero 9 della nazionale azzurra ne ha discusso a Sky a margine di un evento di padel. "Lukaku torna dove ha fatto bene con Conte. Al Chelsea non ha fatto bene e quindi ha scelto di tornare a vestire la maglia dell'Inter. Il calcio italiano ha bisogno di campioni - ha sottolinato Toni -, i centravanti italiani stanno facendo fatica. Abbiamo bisogno di grandi giocatori per rendere più bello il campionato". Un parere anche su Gianluca Scamacca, accostato nei mesi scorsi all'Inter e oggi obiettivo del PSG: "A me piace, è un attaccante che prima faceva solo gol belli e ora fa anche quelli brutti, cioè quelli che deve fare il centravanti vero. Secondo me è il centravanti italiano che ha più futuro".