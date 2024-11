"Sì, gli ho rubato l'esultanza perché mi piace molto". Comincia con questa spiegazione la chiacchierata a bordocampo di Marcus Thuram con DAZN dopo il triplice fischio di Verona-Inter, match stradominato dai nerazzurri con un prepotente 5-0 maturato già nel primo tempo anche grazie ad una sua doppietta e all'assist per Correa: "Il Tucu è un grande giocatore, lo vediamo ogni giorno e siamo molto felici per la sua partita", sottolinea Tikus.

Tu o fai tanti gol o niente. Come funziona?

"A volte succede che ne faccio due, altre tre e altre non segno. Come dico sempre, l'importante è che l'Inter vinca".

Bisseck voleva metterla lì?

"Non lo so, non penso ma l'importante è che abbia fatto gol. Sono contento anche per lui".

Ora si pensa alla Champions.

"Sì (sorride, ndr)".

