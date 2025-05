A sostegno dell'Inter per la finale di questa sera arrivano anche le parole dell'ex presidente Erick Thohir, che dai propri profili social carica così la squadra nerazzurra: "Come tifoso fin dall'infanzia e anche come Presidente che ha guidato l'Inter dal 2013 al 2018, è un onore vedere questo amato club tornare a vincere la finale di Champions League. La finale di Champions League contro il PSG non è solo una partita. È il viaggio, il sogno che non muore mai e che continua a realizzarsi".

Thohir ricorda: "Ero presente anche alla finale di Champions League 2022/23 a Istanbul, in Turchia, quando l'Inter ha dovuto ammettere la superiorità del Manchester City. Spero che quest'anno l'Inter possa scrivere di nuovo la storia vincendo la Champions League come l'ultima volta nel 2009/10, quando batté il Bayern Monaco".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!