Per concentrarsi al meglio sulla partita contro la Roma insieme al suo gruppo, Simone Inzaghi non terrà la conferenza stampa della vigilia del match di domenica a San Siro, quello del ritorno di Romelu Lukaku in veste di avversario. Il tecnico nerazzurro non rilascerà dichiarazioni nemmeno ad Inter TV, il canale ufficiale del club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!