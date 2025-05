"Quella della semifinale contro il Barcellona è stata una grande notte per me e per la squadra. Sono stato contento di come io e Davide Frattesi siamo entrati in campo, così come degli altri giocatori. È stato tutto molto bello per noi". Così Mehdi Taremi racconta l'emozione vissuta al termine della semifinale di ritorno contro il Barcellona ai microfoni di TNT Sports UK. L'attaccante iraniano parla poi dell'assist vincente offerto a Frattesi per il gol del definitivo 4-3: "Il mio momento più importante all'Inter? La cosa più importante è stata aver vinto la partita, il nostro obiettivo era quello. L'assist, ma anche le emozioni di quella sera; tutto è stato perfetto per me".

Cosa ha pensato al momento del cross di Marcus Thuram?

"Marcus non è elemento che fornisce cross alti, ma lo conosco e sono andato dove pensavo avrebbe messo la palla. Poi io l'ho passata a Frattesi e lui ha fatto una conclusione perfetta. È stato emozionante per tutti".

Questa è la sua prima stagione a San Siro, com'era l'atmosfera dopo il quarto gol?

"Da giocatore iraniano e del Medio Oriente direi che è un sogno che si realizza. Pochi giocatori del mio Paese possono dire di aver giocato le semifinali di Champions League, il torneo più importante del mondo. Quel momento, poi, non posso descriverlo a parole".

Cosa pensi del PSG?

"Lo rispettiamo molto, sono un'ottima squadra. Dobbiamo però giocare come sappiamo, poi vedremo cosa accadrà. Ma penso sarà bellissimo da vedere questo match".

