Yann Sommer è il giocatore dell’Inter chiamato a presentarsi in conferenza stampa a San Siro dopo la partita contro l’Udinese. FcInterNews.it vi riporta le parole del giocatore nerazzurro:

Ci racconti il peso di questa vittoria e la soddisfazione per queste due parate?

"Sicuramente è una vittoria molto importante, abbiamo ancora otto partite da giocare. Nel secondo tempo non siamo stati felici di aver giocato, non abbiamo trovato le opzioni oltre le linee anche perchPé hanno fatto un pressing molto aggressivo".

Hai qualche rimpianto per la Nazionale o il riposo è il segreto per arrivare al massimo livello?

"SI può dire che è bello avere qualche giorno di riposo, è importantissimo perché abbiamo anche un torneo in estate quindi mi fa bene. Poi ci sono tantissimi giocatori che hanno viaggiato, è importante recuperare per le prossime partite".

FcIN - Le due parate fatte oggi, insieme a quella di Bergamo su Pasalic, sono indicative della tua capacità di incidere sul risultato?

"Sì, questo è il mio obiettivo. Gli avversari di solito non hanno tante occasioni, quindi è sempre importante essere pronti".

In vista della sfida di Champions hai sentito qualche tuo compagno del Bayern? E in vista del derby come ti senti?

"Il derby è sempre speciale, vogliamo recuperare bene e poi andare passo dopo passo. Prima del Bayern c'è il Parma. Poi conosco bene tutta la squadra ma l'obiettivo è vincere con l'Inter".

