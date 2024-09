Intervistato da Inter TV alla vigilia della sfida contro il Manchester City, il portiere nerazzurro Yann Sommer presenta così il big match: “Come prima cosa non vedo l’ora di scendere in campo domani. È sempre molto entusiasmante iniziare una nuova edizione della Champions League, soprattutto se contro una delle squadre più forti in Europa. Ci siamo preparati bene. Di sicuro vincere lo Scudetto ci ha dato molta sicurezza, ma quest’anno si riparte da zero, è una nuova stagione. Cercheremo di usare questa sicurezza per affrontare le nuove sfide”.

Siete pronti all’atmosfera che troverete qui?

“Sì, penso che in Inghilterra ci sia un ambiente completamente diverso rispetto all’Italia, ma penso che i giocatori lo sappiano. Non vedo l’ora di scendere in campo in questo stadio e sicuramente anche tanti tifosi nerazzurri”.