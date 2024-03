Yann Sommer si presenta soddisfatto ai microfoni di DAZN a fine partita: "Una vittoria veramente importante contro una buona squadra, dobbiamo lottare per ogni punto in questo campionato. Veramente contento per questa vittoria, meno per la prestazione, ma sono importanti i tre punti. Champions? Siamo pronti, si va per gradi ma vediamo cosa succede con l'Atletico Madrid. I sedici clean sheet sono merito di tutta la squadra che difende in maniera compatta. Per un portiere è bellissimo giocare con questa difesa. Da portiere devi essere concentrato sempre, le situazioni cambiano continuamente, una bella sfida per me".