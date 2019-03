Ennesima giornata di lavoro personalizzato per Mauro Icardi oggi alla Pinetina. L'attaccante argentino è ancora lontano dall'aggregarsi con il gruppo e quindi l'ipotesi convocazione per le prossime partite risulta ancora decisamente remota, riporta Sky Sport. L'operazione di Joao Miranda, che ha accusato una frattura al naso ieri pomeriggio dopo uno scontro di gioco con Andrea Petagna, è stata fissata per domani.

VIDEO - TRAMONTANA DALLA FURIA ALLA GIOIA: "CHIAMA" IL CAMBIO PER GAGLIARDINI, MA AL 2-0...