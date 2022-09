Sono stati resi noti gli arbitri delle partite dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Il match di sabato alle ore 18 tra Inter e Roma è stato affidato a Davide Massa, fischietto della sezione di Imperia, che avrà l'assistenza di Passeri e Costanzo con Ghersini nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Paolo Mazzoleni, coadiuvato da Salvatore Longo. Tra le altre designazioni, spicca la prima volta in Serie A per la livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, chiamata a dirigere Sassuolo-Salernitana.

Ecco il quadro completo:

NAPOLI – TORINO Sabato 01/10 h. 15.00

MASSIMI

CIPRESSA – SCATRAGLI

IV: CAMPLONE

VAR: FOURNEAU

AVAR: VALERI

INTER – ROMA Sabato 01/10 h. 18.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

EMPOLI – MILAN Sabato 01/10 h. 20.45

AURELIANO

ROSSI L. – DI GIOIA

IV: MARESCA

VAR: GUIDA

AVAR: DI MARTINO

LAZIO – SPEZIA h. 12.30

SACCHI

LO CICERO – AFFATATO

IV: PERENZONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

LECCE – CREMONESE h. 15.00

MARINELLI

RASPOLLINI – MORO

IV: VOLPI

VAR: VALERI