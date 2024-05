L'AIA ha comunicato gli arbitri della 35esima giornata di Serie A, quartultimo atto del campionato. Per la sfida di sabato sera tra Sassuolo e Inter in programma al Mapei Stadium alle 20.45, è stato designato Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, che avrà come assistenti Galetto e Fontemurato con Perenzoni quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Paolo Valeri coadiuvato da Serra. Tra le altre sfide, il big match per la Champions tra Roma e Juventus è stato affidato al comasco Andrea Colombo.

Ecco il quadro completo:

TORINO – BOLOGNA Venerdì 03/05 h.20.45

SOZZA

DE MEO – ROCCA

IV: GIUA

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

MONZA – LAZIO Sabato 04/05 h.18.00

PAIRETTO

LIBERTI – ROSSI C.

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

SASSUOLO – INTER Sabato 04/05 h.20.45

MARCHETTI

GALETTO – FONTEMURATO

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: SERRA

CAGLIARI – LECCE h. 12.30

MARCENARO

MORO – GARZELLI

IV: MONALDI

VAR: ABISSO

AVAR: PICCININI

EMPOLI – FROSINONE h. 15.00

DOVERI

DI IORIO – PERROTTI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: MARINI

H. VERONA – FIORENTINA h. 15.00

RAPUANO

IMPERIALE – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: CHIFFI

AVAR: VALERI

MILAN – GENOA h. 18.00

PRONTERA

VIVENZI – MONDIN

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

ROMA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – PRETI

IV: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

SALERNITANA - ATALANTA Lunedì 06/05 h. 18.00

FELICIANI

ROSSI L. – DI GIACINTO

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

UDINESE – NAPOLI Lunedì 06/05 h. 20.45

AURELIANO

BRESMES – DEI GIUDICI

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

