È Michael Fabbri l'arbitro scelto dall'AIA per dirigere Milan-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia in programma mercoledì 2 aprile a San Siro alle ore 21. Il fischietto della sezione di Ravenna avrà come assistenti Preti e Baccini, con Ayroldi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Abisso, coadiuvato da Di Bello. Affidata invece a Zufferli l'altra semifinale tra Empoli e Bologna.

EMPOLI – BOLOGNA Martedì 01/04 h.21.00

ZUFFERLI

SCATRAGLI – MORO

IV: DOVERI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI PAOLO

MILAN – INTER Mercoledì 02/04 h.21.00

FABBRI

PRETI – BACCINI

IV: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: DI BELLO

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!