Il primo giocatore a finire nel ciclone del caso scomesse esploso nelle ultime ore è stato Nicolò Fagioli. La Juventus, proprietaria del cartellino del ragazzo, chiarisce la posizione del club in merito alla vicenda attraverso una nota ufficiale: "In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC", si legge nel comunicato.

