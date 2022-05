Il Comune di Milano è pronto a chiedere ulteriori 10 milioni di euro a Inter e Milan per la gestione di San Siro, dopo le verifiche della Corte dei Conti. Come riportato da Il Giorno, la Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala è pronta a rispondere alla deliberazione in cui la sezione regionale della Corte dei Conti, lo scorso 9 maggio, ha bacchettato il Comune, sulle mancate verifiche relative agli interventi di riqualificazione dello stadio di San Siro. Domani, durante la commissione Bilancio-Patrimonio immobiliare, è attesa una risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale sull osservazioni della Corte dei Conti. L’accordo attualmente in vigore tra Comune, Inter e Milan (con le società che gestiscono lo stadio tramite la società M-I Stadio) vale 9,3 milioni annui, di cui però una parte viene calcolata «sotto forma di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni» realizzati dalla società.