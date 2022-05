Dopo il raggiungimento della clamorosa salvezza all'ultimo respiro, la Salernitana comincia a pianificare la prossima stagione: aspettando la risposta di Davide Nicola alla proposta di rinnovo inoltrata dal club campano, secondo il quotidiano locale La Città di Salerno i granata guardano in particolare all'attacco. Danilo Iervolino è pronto a fare un sacrificio per i riscatti di Simone Verdi e Federico Bonazzoli, mentre Milan Djuric dovrà sciogliere a stretto giro di posta la sua decisione sul rinnovo. E c’è una suggestione per il reparto avanzato: Sebastiano Esposito, punta di proprietà dell’Inter, nell’ultima stagione in Svizzera al Basilea. Intanto, il ds Walter Sabatini ha chiesto informazioni al Genoa per Andrea Cambiaso, giocatore nel mirino dell'Inter in cerca di un back-up per Robin Gosens.