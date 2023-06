"Sarebbe spiacevole perdere lo stadio a Milano, è un dialogo tra noi e le squadre ed è inutile che creiamo entropia su questo. Le squadre sanno qual è la realtà e vedranno di fare le loro valutazioni”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, commentando, a margine della programmazione di Sky TG24 da Palazzo Reale, la notizia secondo la quale il Milan avrebbe sottoscritto un primo accordo formale con la società Sportlifecity per costruire il nuovo impianto a San Donato.

"Non possiamo più continuare a parlare di stadio, ormai è una fatto di atti e non di chiacchiere, io non voglio aggiungere più nulla, quello che dovevo dire l’ho detto in consiglio comunale", ha tagliato corto Sala.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!