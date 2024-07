"Non abbiamo fissato una riunione perché in questo momento devono riflettere e sto dando loro il tempo per riflettere". È questa la risposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala dopo il Consiglio comunale odierno durante il quale è stato sollecitato sulla presentazione dello studio di fattibilità di WeBuild per la riqualificazione dello stadio Meazza avvenuta qualche giorno fa.

"So che è di loro interesse, mi auguro che però prendano una decisione e che si possa poi rapidamente andare verso una formulazione amministrativa di un possibile accordo. È chiaro che noi da proprietari dello stadio lo possiamo cedere solo attraverso un bando, ad esempio. C’è da fare molto lavoro ma a monte c’è l’intenzione o meno delle squadre di fare questi lavori su San Siro. Io ci spero molto" riporta Calcio e Finanza.

