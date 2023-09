Nuovi dettagli sull'arrivo a parametro zero di Davy Klaassen all'Inter. Per il centrocampista olandese, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l'Ajax si è infatti assicurato una possibile entrata: il 20% dell'eventuale futura rivendita. Ma non solo. Sul contratto annuale del classe '93 è presente anche un'opzione di rinnovo per la stagione successiva che la dirigenza nerazzurra potrebbe far scattare indipentemente dal numero di presenze.