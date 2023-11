L'Inter fa sul serio per Tiago Djaló, individuato come rinforzo principale (a costo zero) per la difesa della prossima stagione. La conferma arriva anche dal collega Fabrizio Romano: "L'Inter resta ottimista e fiduciosa sull'accordo con Tiago Djaló come free agent per giugno 2024 - si legge in un tweet -. La trattativa è in corso e l'Inter vuole che Tiago sia il primo acquisto per la prossima stagione".

️🇵🇹 Inter remain optimistic and confident on Tiago Djaló deal as free agent for June 2024.



Negotiations are underway and Inter want Tiago to be their first signing for next season. https://t.co/OMH8roSCrg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2023

