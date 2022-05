Poco prima del calcio d'inizio del match di chiusura del campionato contro il Torino, Tiago Pinto, ds della Roma, fa il punto ai microfoni di DAZN sulle voci di mercato delle ultime ore in casa giallorossa. Partendo da Henrikh Mkhitaryan, accostato all'Inter in giornata: "Abbiamo parlato sul tema del recupero per Tirana, solo per questo. Conosco molto bene Miki, la sua professionalità e sono sicuro al 100% che è una bugia quella del suo parlare con l'Inter. Sta pensando alla finale, poi per il mercato avremo tempo".