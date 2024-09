Rodri e il suo amore per il calcio: il centrocampista spagnolo del Manchester City racconta la passione che lo lega al pallone attraverso una lunga lettera al portale The Player Tribune. Nel corso della quale, inevitabilmente, torna con la mente alla finale di Champions League del giugno 2023 decisa da un suo gol che ha spento i sogni di gloria dell'Inter: "Siamo stati molto fortunati negli ultimi anni con il City, ma non è la vita vera. Nei momenti belli non impari, ti diverti e basta. Nei momenti brutti, quando soffri davvero, è allora che cresci davvero. Ricordo che dopo la finale di Champions League del 2021 contro il Chelsea, sono tornato nella piccola area della famiglia e quando ho visto i miei genitori e i miei fratelli, letteralmente non riuscivo a parlare. Era come se avessi di nuovo 10 anni, seduto al tavolo della cucina. Non riuscivo a dire una parola. Ho solo pensato: non voglio mai più provare questa sensazione. Devo impegnarmi di più. Devo trovare un modo per essere migliore. Ora che siamo campioni e siamo in cima al mondo, nessuno mi chiede di quel momento del 2021. Ma è probabilmente uno dei più importanti della mia vita. Dietro ogni bel momento, c'è una vita di lotta ed esperienza".

Rodri prosegue: "Anche quando ho segnato il gol nella finale di Champions League nel 2023, non è stato un "calcolo". Era una sensazione che mi accompagnava da 20 anni di calcio, da quando giocavo in giardino. Un secondo prima che Bernardo Silva facesse il cross, ero davvero molto lontano dal gioco. Nel replay in TV, non mi vedi nemmeno. Non c'era davvero alcuna possibilità che la palla arrivasse a me. Avrei dovuto restare fermo. Ma ho fatto un passo avanti verso l'area. Non so perché. Non ci pensavo. Perché nove volte su 10, forse 99 volte su 100, quando Bernardo crossa la palla, non arriverà nella mia direzione. Ma questa voce mi ha detto: "Questa volta sarà l'unica". Ho fatto un passo avanti. La palla è stata deviata. Se non faccio quel passo, è già troppo tardi. Ho visto la palla rimbalzare verso di me. E posso dirti tutto quello che mi è passato per la testa:

È qui. Cosa faccio?

Colpiscila forte, boomba

OK, ma aspetta. Probabilmente avrai una sola possibilità per tutta la partita.

Basta che tu la punti.

Sei in giardino.

Basta che tu butti la palla in rete.

È qui. Passala.



È successo proprio così, in un lampo. Quando la palla è entrata, sono corso via e ho fatto una scivolata con il ginocchio davanti ai nostri tifosi, e poi ricordo che il mio primo pensiero dopo è stato: 20 minuti. Altri 20 minuti. Porca miseria. Tanta strada.

Questa è la mente di un numero 6. Abbiamo sofferto per quei 20 minuti, e poi è suonato il fischio. Questa è la sensazione che ho inseguito per tutta la vita. La gioia che ho provato non era affatto per aver segnato il gol. Era per aver sofferto per 90 minuti come squadra e per aver vinto. Era per aver assicurato il triplete ai nostri tifosi, che mi hanno sostenuto dal giorno in cui sono arrivato qui. Era per aver visto i sorrisi sui volti dei ragazzi con le sciarpe del City. Abbracciare la mia famiglia e dire: "Ce l'abbiamo fatta, c...o". Ecco perché amo il calcio".

