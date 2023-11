Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, è intervenuto ieri sera Dazn durante il format Open Var. Tra gli argomenti affrontati, il contatto Darmian-Chiesa che ha preceduto il gol dell'Inter contro la Juventus.

"Questo per noi non è un fallo soprattutto per la linea d'intervento che ha posto Guida, secondo me correttamente - dice Rocchi -. Ha fatto un'ottima gara. Permettimi di dire che Juve-Inter la conosciamo tutti ed è molto complessa, vederla affrontata dalle squadre con questo spirito è un plauso a loro perché per l'arbitro diventa tra virgolette facile dirigerla viste due squadre che si sono affrontate lealmente. Non hanno mai creato problemi veri, lui è stato bravo ad interpretarla".