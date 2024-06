Roberto Carlos racconta a La Repubblica la propria esperienza in Serie A. "E' stata un po’ strana. Sono rimasto solo una stagione, all’Inter mi volle il presidente Moratti - dice -. Poi ci fu un cambio di sistema di gioco: mi avanzarono come laterale di centrocampo o di attacco. Ma io ero terzino sinistro nella Seleçao e c’era la Coppa America. Capello segnalò al Real l’occasione di portarmi a Madrid".

Il brasiliano parla anche del Mondiale per club. "Un’idea fantastica di Gianni Infantino, per me il miglior presidente Fifa. Farà felici i tifosi. Lui ha cambiato tante cose col suo amore per il calcio, con la passione che dimostra ogni giorno. Noi leggende, noi ex campioni, prima di lui non sentivamo questa vicinanza con chi gestisce il calcio. Lui ci ascolta e noi impariamo tanto da lui. Chi sa, sa. Chi lo vincerà? Il Real Madrid".