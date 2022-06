A margine della cerimonia di inaugurazione del volo ITA Airways per Buenos Aires a lui dedicato, Roberto Baggio ha rilasciato una battuta anche alla tv turca TRT Spor. Il Divin Codino ha parlato brevemente anche di Hakan Calhanoglu e Mirah Demiral, i due rappresentanti turchi in Serie A: "Guardo ogni tanto le partite della nazionale. Calhanoglu, che gioca nell'Inter, è molto bravo e ha una buona tecnica. Anche Demiral è forte e potrà diventarlo ancora di più in futuro. È un punto fermo dell'Atalanta, per lui è stato un vantaggio avere la possibilità di giocare. È un giocatore giovane, dinamico, ambizioso e laborioso".