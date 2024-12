Quanto successo a Edoardo Bove nel match del Franchi contro l'Inter può portare anche al rinvio di match di Coppa Italia di mercoledì tra Fiorentina e Empoli. Ad aprire a questo scenario è il presidente del club azzurro, Fabrizio Corsi, ospite sulle frequenze di Radio Bruno: "È stata una cosa scioccante, come per tutti, noi ci siamo attivati subito per avere notizie. Siamo andati a letto con questo pensiero e ci siamo alzati stamattina con il pensiero a Bove, ho parlato con il mio medico dell'Empoli per avere qualche ragguaglio. La speranza è di avere un lieto fine per il ragazzo dopo aver saputo stamattina presto che è fuori pericolo, che era la cosa più importante. La partita di mercoledì? Noi ci dobbiamo allineare alle decisioni, siamo

solidali con la Fiorentina e so che non sarà facile. Non avremmo nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare la partita di mercoledì di Coppa Italia".

L'eventuale rinvio del match di Coppa Italia, che verrà discusso oggi nell'assemblea di Lega, riguarderebbe inevitabilmente anche la data del recupero di Fiorentina-Inter, con il calendario intasato tra le gare di Serie A e quelle delle coppe europee.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!