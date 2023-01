Uno dei giocatori in scadenza nell'Inter è Danilo D'Ambrosio, a Milano dalla stagione 2014. Il contratto del difensore nerazzurro scadrà a giugno e i dialoghi tra il club e il classe 1988 sono già iniziati. Le parti si aggiorneranno proprio per discutere dell'eventuale rinnovo, ma i nerazzurri non sembrano avere fretta in tal senso: potrebbe mancare la convinzione di continuare insieme.

