Andrea Ranocchia parla dagli studi di Pressing analizzando la prova dell'Inter nel derby di Milano. Partendo da quanto può aver inciso il confronto di Manchester di mercoledì. "Può darsi, quello che ho visto è che l'Inter ha concesso tantissime palle gol - dice l'ex difensore -. Di solito è molto solida difensivamente, concede poco, è compatta. Oggi mentalmente l'ho vista un po' scarica. Sono partiti male, poi si sono un po' ripresi. Ma hanno concesso tantissimo e di solito non lo fanno. Forse Manchester ha inciso perché sono arrivati un po' più scarichi del Milan".

"E' la prima volta che vedo un Milan che crea tanto - ha proseguito - ha sfruttato tutti i buchi dell'Inter. Probabilmente hanno preparato la partita sapendo che all'Inter piace tenere la palla e infatti sono stati molto bravi in questo. L'Inter viene da anni di grande calcio, di successi, talenti, giocatori in grande crescita. L'unica avversaria dell'Inter per me è ancora l'Inter. L'Inter non ha fatto l'Inter. Una squadra abituata a vincere deve puntare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni. La Champions è molto più difficile, ovviamente, ma l'unico pericolo è abbassare il livello mentale perché ti senti troppo bravo. Se l'Inter tornerà ai suoi livelli? Sì, magari è una sconfitta che può aiutare".