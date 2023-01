Sono ore febbrili di mercato in casa PSG, in trattativa con Inter e Chelsea per provare a portare nella capitale francese prima del gong Milan Skriniar e Hachim Ziyech. Ore che il tecnico Christophe Galtier vuol far scorrere senza esprimersi in anticipo su ciò che accadrà da qui alla fine della sessione di riparazione: "Il calciomercato lo commenteremo quando sarà chiuso - ha spiegato senza giri di parole in conferenza stampa -. La società sta lavorando, il presidente sta lavorando molto con Luis (Campos, ndr). Non devo commentare possibili partenze o arrivi. Rinforzi dopo aver visto l'ultima contro il Reims? Ovviamente no.