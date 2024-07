Terminata con l'annuncio ufficiale dei giorni scorsi la sua seconda esperienza all'Inter, per Alexis Sanchez si continua a parlare di un possibile ritorno all'Udinese, la squadra dalla quale il cileno ha preso il volo per la ribalta internazionale. In questo senso, il patron del club friulano Gino Pozzo, parlando ai microfoni del Messaggero Veneto, ha rivelato che la porta per il Tocopillano è sempre aperta: "Per il rapporto che abbiamo ci sentiamo spesso. Da due, tre anni gli dico quando ha intenzione di tornare a casa e chiudere la carriera. Quando verrà siamo pronti ad accoglierlo".

