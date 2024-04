Con Evanilson squalificato, ci sono condizioni per rivedere Mehdi Taremi dal 1'? Questa una delle domande rivolte in conferenza stampa a Sergio Conceicao, tecnico del Porto, che prima della sfida contro il Guimarães, valida per la semifinale di ritorno della Coppa di Portogallo, non si è voluto sbottonare in merito alle sue scelte di formazione: "Vediamo, non dico i titolari il giorno prima della partita. Domani vedrete, sono giocatori che ho a disposizione, dipenderà dalla strategia che adotterò".