Sarà sfida a distanza tra due interisti all'Olympiastadion di Berlino, dalle 18 teatro di Polonia-Austria, gara valida per la seconda giornata del gruppo D di Euro 2024. Da una parte c'è Piotr Zielinski, regolarmente in campo con la 10 sulle spalle e la fascia di capitano sul braccio dopo aver recuperato dal problemino fisico accusato al debutto dall'altra la novità in attacco di Ralf Rangnick si chiama Marko Arnautovic, alla prima gara da titolare nel torneo. Curiosità: anche l'ex Bologna indosserà la fascia di capitano della sua selezione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!