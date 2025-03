Dall'incubo per il nuovo infortunio al ginocchio al grande momento con la maglia del PSV Eindhoven, che ha saputo trascinare con due gol pesantissimi contro la Juventus, vecchia avversaria dei tempi dell'Inter alla quale segnò gol cruciali anche in nerazzurro, agli ottavi di finale di Champions League. Ma c'è stato un momento in cui Ivan Perisic ha temuto di dover salutare il calcio giocato?

Ai microfoni di Sky Sport, il croato fa capire che questa ipotesi non era minimamente contemplata: "Non potevo chiudere così. Dal primo giorno ho pensato a come tornare più veloce, volevo tornare più forte di prima ed aiutare la mia squadra. Sapevo che non sarebbe stato facile perché ho avuto tanti infortuni al ginocchio, ma con la famiglia vicino ho fatto benissimo e ora sono presente in Champions".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!