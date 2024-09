Giornata di presentazione per Ivan Perisic al Psv Eindhoven. "Sono felice di essere qui. Ero un free agent e aspettavo la miglior proposta per me e la mia famiglia e quando il PSV mi ha chiamato è stato facile decidere. Ho parlato con la famiglia e gli amici. In passato ho giocato in Belgio, per cui seguivo questo campionato e so tutto del club. E' stata una scelta facile. Ho parlato con qualche amico tra cui Dumfries, abbiamo giocato insieme all'Inter e mi ha parlato del club e della città. Ma ripeto, conoscevo società e campionato. Abbiamo giocato in questo stadio con l'Inter e vincemmo 2-1. Credo sia stata l'unica volta".

"Ho ricevuto la chiamata pochi giorni fa, sabato scorso - prosegue -. Volevo chiudere il prima possibile per poter giocare. Credo di avere ancora tanto da dare al calcio. Mi piace giocare per vincere trofei. Ho giocato in tante società e Paesi. Mi piace cambiare, vincere e divertirmi. Mi piace ancora lavorare tanto, giocare tanto se possibile. Lo scorso anno ho avuto un brutto infortunio ma sono tornato e adesso ho bisogno di un po' di tempo per adattarmi ma non vedo l'ora di giocare. Sono un giocatore che può giocare in tanti ruoli e cerco di dare sempre il 100%. Il numero di maglia? Il preferito è il 4 ma in squadra era occupato. Prenderò il 5, ma il numero non è importante. Però ce l'aveva Zidane al Real e questo è uno dei motivi. Altre offerte? Dall'Italia, Francia, Spagna, Arabia, Qatar, ma voglio giocare per vincere. In carriera ho giocato in tante posizioni, ora parlerò col tecnico e vedremo. Sono qui per aiutare la squadra. Per divertirmi, segnare, fare assist e vincere trofei. Sono felice di essere in un club così e cercheremo di dare il massimo per vincere più titoli possibili".

