Non solo la finale di Champions League: Parigi è oggi il centro di gravità permanente del calcio europeo, dove numerosi dirigenti si trovano per assistere alla partita tra Liverpool e Real Madrid e non solo. Come riferisce Tutto Mercato Web, infatti, in riva alla Senna si trovano anche il ds dell'Inter Piero Ausilio e l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, protagonisti di un incontro nel prestigioso Hotel Peninsula di Avenue Kleber, nel cuore della capitale francese a due passi dall'Arc de Triomphe. Chissà che i due non abbiano colto l'occasione per riprendere i discorsi legati ai tanti nomi circolati in orbita neroverde e nerazzurra nelle ultime settimane, a partire da Gianluca Scamacca e Davide Frattesi.