Fuori causa fino a fine stagione per un infortunio, Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha rivelato in un'intervista a TyC Sports i suoi desideri per il futuro. Che nonostante l'interesse dell'Inter, non sembrano contemplare un ritorno in Italia, visto che il desiderio dell'ex Roma si chiama Real Madrid: "Qualsiasi giocatore sogna di indossare la maglia del Real. È un club importantissimo, anche se ho molto rispetto per il Psg e sono molto felice a Parigi". Il centrocampista dell'Argentina non esclude infine un suo futuro rientro in patria: "Mi piacerebbe un giorno tornare al Boca. Quello che deve succedere succederà, bisogna vivere la vita".