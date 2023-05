"L'Inter non deve pensare alla finale, ma ad andare in Champions. Dietro ci sono anche altre squadre, secondo me per loro è una partita molto importante. Il Napoli ormai è campione d'Italia e non può chiedere niente. Spero in una bella partita e poi che vinca il migliore". Così l'ex tripletista nerazzurro Goran Pandev ai microfoni di gianlucarossitv a poche ore dal fischio di inizio della sfida del Maradona. "Sicuramente il Napoli gioca con tranquillità e si diverte, forse i giocatori hanno fatto tante feste, spero - dichiara il macedone - che alla fine ci siano anche tanti gol e, come ho detto, vinca il migliore".

Sullo scudetto degli azzurri e i meriti di Luciano Spalletti: "Spalletti è forte, conosciamo la sua carriera, anche alla Roma e all'Inter ha fatto grandissime cose. È un grandissimo allenatore. Sono felice per il popolo napoletano, ho trascorso lì tre anni bellissimi, sapevo quanto tenevano a questo scudetto. Sicuramente all'inizio non erano favoriti, dopo gli addii in estate sono stati bravi a prendere dei giocatori che hanno fatto la differenza, anche se molti non li conoscevano. Hanno vinto meritatamente, sono felice per la gente, per la società e per il mister".

Un bilancio poi sull'Inter, reduce da 8 vittorie consecutive in una stagione segnata da tantissimi alti e bassi: "La testa conta tanto - spiega Pandev -, poi parliamo di gente fortissima. Hanno sbagliato perché 11 sconfitte non sono da Inter: troppe per una squadra che, secondo me, sulla carta era la più forte del campionato. Però negli ultimi due mesi la squadra è tornata e sta alla grande. Questi sono giocatori di qualità, che quando stanno bene ti fanno la differenza. Lo vediamo anche da chi entra dalla panchina, adesso Inzaghi ha l'imbarazzo della scelta. Non è facile scegliere chi far giocare, perché stanno tutti bene. Sono felice che la squadra arrivi in queste condizioni a giocarsi la finale di Coppa Italia e quella di Champions League. Spero che alla fine l'Inter porti a casa qualche trofeo e si qualifichi alla prossima Champions".

