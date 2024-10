Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro l'Ungheria, il commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman, arrivato in sala stampa al fianco dell'interista Denzel Dumfries, ha così presentato il match valido per il terzo turno di Nations League: "Non è l'avversario più facile, onestamente. Non posso giudicare il motivo per cui hanno avuto un periodo leggermente in calo, ma non dobbiamo pensare che vinceremo la gara facilmente".

Rotazioni?

"Alcuni giocatori, come Dumfries, non hanno giocato molto e altri hanno avuto qualche problema fisico. In quel caso parlo con i giocatori e cerco di capire se, avendo la possibilità, sono pronti a scendere in campo. Aké si è infortunato alla fine del primo tempo contro la Bosnia, ma non mi curo molto dei dati. Ho mostrato ai ragazzi cosa di buono era stato fatto e perché lo era. Abbiamo fatto un buon gioco, abbiamo sempre avuto profondità nel nostro gioco e creato molte occasioni. Vedo che l'asticella si alza in allenamento. C'è anche un'enorme concorrenza. Abbiamo un bel po' di infortuni in difesa e a centrocampo il che offre opportunità ad altri giocatori".

