Ottenuta la salvezza con largo anticipo sul traguardo del campionato, l'Udinese vuole togliersi qualche sfizio in questo rush finale di stagione. Gli stimoli, spiega Daniele Padelli, non mancheranno ai friulani, che nel giro di quattro giorni sfideranno due avversarie prestigiose come Fiorentina e Inter: "Saranno due grandi partite, soprattuto quella contro i nerazzurri in lotta per lo scudetto la guarderanno in tutto il mondo e chissà che non si veda un’altra grande squadra - le parole del portiere bianconero a 'Udinese Tonight' -. Ringraziamo i tifosi, è stato bellissimo ritrovarli dopo due anni, c’è un grande entusiasmo e loro ci danno una grande spinta".