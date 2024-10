Prima chance da titolare con la maglia dell'Olympique Marsiglia per Valentin Carboni. L'attaccante argentino sarà infatti schierato dal primo minuto nella sfida del Velodrome tra la squadra di Roberto De Zerbi e l'Angers, nel terzetto di trequartisti con Mason Greenwood e Luis Henrique a sostegno della punta Neal Maupay. Per il classe 2005, che sin qui ha goduto di pochissimo spazio con la maglia dei Phocéens, arriva quindi l'occasione per poter dimostrare il suo valore.

Le 1️⃣1️⃣ de départ concocté par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 avec le retour de Leo Balerdi 🇦🇷 pour affronter Angers SCO.#OMSCO pic.twitter.com/UkX1BfvuHM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 4, 2024

