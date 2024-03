Prove generali verso Euro 2024 anche per l'Olanda, che nel giro di cinque giorni sfiderà in amichevole prima la Scozia e poi la Germania. Un modo per il ct Ronald Koeman di capire quale sia il modulo migliore per valorizzare i giocatori a sua disposizione: "Può darsi che giocheremo con quattro difensori, ma anche con tre o cinque - le sue parole in conferenza stampa -. Considerando i giocatori che selezioniamo, possiamo giocare bene con entrambi i sistemi. Penso che abbiamo giocatori di livello mondiale in parecchi ruoli. Abbiamo molti difensori centrali che giocano per i più grandi club d'Europa e questo è anche il caso dei centrocampisti. Penso che molte Nazionali siano gelose dell'Olanda, se guardi quali difensori e centrocampisti possiamo schierare. Se abbiamo tutti in attacco e tutti sono in forma, allora abbiamo semplicemente una squadra molto forte. Alla fine, la migliore selezione vince il torneo. Non è sempre una questione individuale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!