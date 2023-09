Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha reso noti i nomi dei giocatori pre-convocati in previsione delle sfide con Francia e Grecia verso Euro 2024, in programma rispettivamente il 13 e 16 ottobre. Nella maxi-lista, rispetto ai selezionati di settembre, sono stati confermati Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, mentre è stato escluso il terzo orange nerazzurro Davy Klaassen.

Our 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 for the #EURO2024 Qualifiers in October!



13/10 » 🇳🇱🇫🇷 #NEDFRA

16/10 » 🇬🇷🇳🇱 #GRENED #NothingLikeOranje pic.twitter.com/nY1WL7jPqd